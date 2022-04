Von Gerlinde Scharf

Ein hohes Maß an „Kaltschnäuzigkeit“ bescheinigte die Vorsitzende des Schöffengerichts, Richterin Katja Beyerlein, dem Angeklagten, der wegen einer „Nichtigkeit“ versucht hat, in der Nacht zum 23. März vorigen Jahres das Haus seiner Schwester und seines Schwagers in der Zwingenberger Altstadt abzufackeln.

In dem historischen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert

...