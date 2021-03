Häusliche Corona-Impfung im Landkreis angelaufen

Darmstadt-Dieburg. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg gehören rund 2000 Personen über 80 Jahre zu den Menschen, denen es nicht möglich ist, in einem Impfzentrum geimpft zu werden. Nach Auswertung der Daten hat sich der Kreis entschieden, in Otzberg mit der aufsuchenden Impfung zu beginnen - nicht zuletzt deswegen, weil sich herauskristallisiert hat, dass zwei Praxen aus Otzberg und eine Praxis aus Groß-Umstadt kurzfristig bereit waren, die aufsuchende Impfung ihrer Patienten schnell organisieren zu können. Aufsuchende Impfung bedeutet, dass die Menschen zu Hause durch Hausärztinnen und Hausärzte geimpft werden. Mitte der Woche wurden rund 40 Otzbergerinnen und Otzberger durch ihre Hausärzte geimpft. „Es hat sich herausgestellt, dass es gut ist, wenn Praxen die eigenen Patientinnen und Patienten impfen. Die aufsuchenden Impfungen sind ein weiterer wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Pandemie“, erläutert Landrat Klaus Peter Schellhaas. Aktuell plant der Landkreis weitere aufsuchenden Impfungen in den Kommunen.

