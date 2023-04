Häufiger länderübergreifende Übungen zum Katastrophenschutz geplant

Bad Wildungen. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will mit Rheinland-Pfalz künftig häufiger länderübergreifende Übungen zum Katastrophenschutz durchführen. "In solch einem Katastrophenszenario zählt jede Minute", sagte der Minister am Samstag bei einer großen Hubschraubereinsatzübung im hessischen Bad Wildungen. Daher sei es umso wichtiger, bei wiederkehrenden Großübungen Verfahrensabläufe und Kommunikationswege abzustimmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Großübung nahmen zwei Polizeihubschrauber aus Hessen, ein Polizeihubschrauber aus Rheinland-Pfalz, ein Bundeswehrhubschrauber, ein Bundespolizeihubschrauber sowie ein DRF Rettungshubschrauber teil. Mehr als 250 Einsatzkräfte, rund 100 Statisten und sechs Hubschrauber waren an der Großübung beteiligt.