Häftling bei Brand in JVA Weiterstadt verletzt

Weiterstadt. In der Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg hat es am Freitag in einer Einzelzelle gebrannt. Der betroffene Häftling wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie das hessische Justizministerium mitteilte. Über die Art der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt, auch nichts zur Ursache. Der Brand wurde den Angaben zufolge schnell gelöscht. Andere Häftlinge oder Bedienstete seien nicht verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zuletzt hatte es Anfang April in der Anstalt gebrannt. Damals hatte ein Gefangener Feuer gelegt, zwei Bedienstete erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Das Gefängnis im südhessischen Weiterstadt ist nach Angaben des Landes die größte JVA in Hessen.

