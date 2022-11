Gymmotion mit neuer Show in Bensheim

Bensheim. Mit ihrer neuen Show „Lifetime“ gastiert die Show Gymmotion am Montag, 5. Dezember, 19 Uhr, in der Weststadthalle in Bensheim. Angekündigt werden Artisten, Akrobaten, Tänzer, Musiker und Sportler von Weltklasse in einem temporeichen Programm. Mit dabei sind u. a. die Nationalmannschaft Rhythmische Sportgymnastik, das Schleuderbrett-Duo „Up and Down“, das Einrad-Duo Racers, die „Goldene Garde“, Legend Trick Entertainment, der artistische Comedian Jens Ohle, die B Boys Germany (Breakdance), das Trio Ghost (Russischer Barren), die Men in Black (Hand-auf-Hand-Artistik), Luca Christ (Rhönrad) und Timea Klaedtke (Roue Cyr). Weitere Informationen sowie Ticketbestellung unter bensheim.gymmotion.org sowie bei der Tickethotline 06201/4690 690. red/BILD: Gymmotion

