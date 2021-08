Gute Chancen bei der Ausbildungsplatz-Suche an der Bergstraße

Südhessen. Aktuell sind in der südhessischen Metall- und Elektro-Industrie zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studienplätze zu vergeben. Die Ausbildungsplatzbörse von Hessen-Metall weist aktuell in einem Umkreis von 40 Kilometern rund um Bensheim insgesamt 183 offenen Stellen für Auszubildende und 57 Plätze für ein duales Studium aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Offene Ausbildungsplätze finden sich vor allem in der Elektronik, Mechatronik und in der Industriemechanik. „Schülerinnen und Schüler, die jetzt noch nach einem Ausbildungsplatz oder einem dualen Studienplatz suchen, haben gute Chancen, ihre Karriere in der südhessischen Metall- und Elektro-Industrie zu starten“, so Dirk Widuch, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen von Hessen-Metall.

„Unsere Industrie braucht heute und auch in den nächsten Jahren gut ausgebildeten Nachwuchs. Wir suchen junge Frauen und Männer mit guten Kenntnissen in Mathematik und Naturwissenschaft, gerne auch mit Interesse an Technik, Softwareanwendung und Programmierung. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist nach wie vor steigend und für eine Bewerbung ist es noch nicht zu spät.“

Auszubildende und duale Studenten erwarte in der Metall- und Elektro-Industrie ein „innovatives und attraktives Arbeitsumfeld“ bei international tätigen Unternehmen, die zum Teil Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. Die Weiterbildungsmöglichkeiten zum Meister, Techniker, Fachwirt oder Betriebswirt, die die Spezialisierung auf bestimmte Fachbereiche oder die Übernahme von Führungsaufgaben ermöglichen, seien vielfältig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den Unternehmen liege auch viel an einer ausgewogenen Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter: Flexible Arbeitszeiten ermöglichten die Vereinbarung von Beruf und Privatleben. „Für diejenigen, die sich nach vielen Schuljahren gerne einmal in der unternehmerischen Praxis ausprobieren wollen, kann eine Berufsorientierung, die zuerst eine Ausbildung und danach ein Studium vorsieht, genau das Passende sein“, so Widuch. red

Info: www.ausbildung-me.de/berufe/ausbildungsplaetze