Gutachten über Missbrauch: Bischof Bätzing stärkt Marx den Rücken

Hessen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat Kardinal Reinhard Marx den Rücken gestärkt. Er teile dessen Meinung und Haltung, sagte Limburgs Bischof Georg Bätzing am Donnerstag. Der Kardinal hatte zuvor bekannt gegeben, nach dem erschütternden Gutachten über den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Erzbistum München und Freising vorerst im Amt zu bleiben. "Das war stark, und ich habe den Eindruck gehabt, es war authentisch, was er sagte", sagte Bätzing.

Zugleich äußerte sich der 60-Jährige kritisch zur Haltung des ehemaligen Papstes Benedikt. "Ich hoffe nur, dass Papst Benedikt wahrgenommen hat, was seine unterschiedlichen Einlassungen bisher an Verwirrung und auch Empörung in unserem Land zurückgelassen haben", sagte Bätzing. Er wünsche sich, dass Papst Benedikt zu einer klaren Aussage komme und seine Fehler eingestehe.

Auch wenn die katholische Kirche mittlerweile ein Ort sei, "der kaum sicherer sein kann für Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft", müsse weiter an den grundlegenden Strukturen gearbeitet werden. "Es ist viel im Gang - aber es reicht noch nicht", sagte Bätzing.

Kardinal Reinhard Marx hatte am Donnerstag betont, er klebe nicht an seinem Amt - wolle sich aber nicht einfach "vom Acker machen". Betroffene wie Gläubige bat er erneut um Entschuldigung.

