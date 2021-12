Günter Rudolph zum neuen SPD-Fraktionschef in Hessen gewählt

Hessen. Günter Rudolph ist zum neuen Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion in Hessen gewählt worden. Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion tritt damit die Nachfolge von Nancy Faeser an, die als Bundesinnenministerin in die neue Bundesregierung gewechselt ist.

Rudolph betonte nach seiner Wahl am Dienstag in Wiesbaden das Ziel der Sozialdemokraten, die amtierende schwarz-grüne Landesregierung abzulösen. "Daran werden wir in enger Teamarbeit innerhalb der Fraktion und gemeinsam mit der SPD Hessen und der Landesvorsitzenden Nancy Faeser arbeiten."

Der neue Fraktionschef kündigte an, auch weiterhin einen Schwerpunkt der politischen Arbeit auf die Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle Menschen zu legen. Rudolph arbeitete seit dem Jahr 2009 als Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Um den Posten an der Spitze der Landtagsfraktion hatte sich auch die Vize-Vorsitzende Lisa Gnadl beworben.