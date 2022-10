GSS-Schüler waren bei einer Exkursion im Bensheimer Stadtwald unterwegs

Wie wirkt sich der Klimawandel auf unseren heimischen Wald aus? Dieser Frage ging die Klasse EC der Geschwister–Scholl-Schule auf den Grund und hat sich dazu mit den Forstamtsvertretern Johanna Schmidt, Försterin in Ausbildung, und dem Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt im Niederwald Bensheim getroffen. Die Gruppe beschäftigte sich mit den verschiedenen Funktionen des Waldes, wie Erholung für Besucher, Klimaschutz, Bodenschutz und Holzproduktion.

Ein besonderes Anliegen der Oberstufengruppe waren mitteleuropäische Wetterphänomene der vergangenen Jahre, deren Folgen und Auswirkungen auf den Stadtwald rund um Bensheim. In den vergangenen Jahren sei es sehr oft zu Witterungsextremen, wie Hitze, Trockenheit oder Stürmen gekommen, führte Revierförster Ruis-Eckhardt aus: „Erlebten wir in früheren Jahrzehnten hin und wieder trockene Frühjahre oder Sommer so gab es dennoch immer wieder lange normal-feuchte Perioden. Der Wald erholte sich wieder. In den vergangenen Jahren aber ziehen sich die Trockenheitsphasen immer mehr in die Länge, was eine direkte Belastung für den Wald darstellt.“

Trockenschäden und tote Bäume

Das Resultat seien Trockenschäden, die oft zum baldigen Tod der Bäume führten. Es gäbe allerdings anfälligere und stabilere Baumarten, so Ruis-Eckhardt.

Um dies zu veranschaulichen, zeigten die Forstamtsmitarbeiter den Schülern eine große Waldlichtung, die einst von Pappeln geprägt war, jetzt aber nahezu komplett vertrocknet seien. Zur Wiederaufforstung setze man auf standorttypische Baumsorten und „Naturverjüngung“, also auf die kleinen Bäume, die aus den Samen der Altbäume hervorgehen. In diesem Falle mussten jedoch Setzlinge gepflanzt werden, die aus Baumschulen stammen.

Yannick Lies, Sam Thesing und Melissa Öner befragten die Forstexperten zur Holznachfrage in Deutschland und Europa und eine mögliche Belastung, die sich daraus für den Wald ergibt. Die Experten bestätigten den „Holzhunger“ der Gesellschaft. Es sei sehr ratsam, einen Beitrag aus heimischen Wäldern zu leisten.

„Würde man alle deutschen Wälder vor Bewirtschaftung verschonen, würde man dadurch den Holzimport aus aller Herren Welt anfeuern. Wer sich aber mit Waldbewirtschaftung in Südosteuropa beschäftigt, merkt schnell, dass dies mit Nachhaltigkeit wenig zu tun hat. Zumindest weniger als in Deutschland.“ Man müsse sich dann also kritisch fragen, ob es nicht besser sei, zumindest einen Teil des Holzbedarfes aus eigener, nachweislich nachhaltiger Bewirtschaftung zu decken. Lehrer Frank Maus betonte hierbei, dass eine Balance zwischen Bewirtschaftung und Naturschutz wichtig ist.

Schmidt und Ruis-Eckhardt zeigten den Schülern, wie wichtig Verkehrswegesicherung an Waldwegen ist. Dazu präsentierten Bensheimer Waldarbeiter die Fällung eines Baumes mit Trockenschäden, der kurz davor war, auf den Waldweg zu fallen. Um weiterhin die Sicherheit auf dem Weg für Spaziergänger oder Fahrradfahrer gewährleisten zu können, musste der Baum gefällt werden, erklären sie. Die Forstwirte Markus Steinbacher und Sebastian Schachner erklärten die nötigen Sicherheitsmaßnahmen und die Schnitttechnik.

Eine weitere Schülergruppe der Klasse Ec der Geschwister-Scholl-Schule hatte sich mit der Zukunftsperspektive des Bergsträßer Waldes beschäftigt. Jülide Daglar, Anni-Dorina Hennes, Jürgen Schön, Nils Heier sowie Max Hartung wollten wissen, welche konkreten Schäden der Klimawandel erzeugt und welche Chance ein Revierförster hat, um dagegen anzukämpfen.

Das Jahr 2022 sei ein Paradebeispiel dafür, wie Wald und Flur unter immer heißeren und längeren Dürreperioden litten, so Förster Ruis-Eckhardt. Dazu führte er aus, dass jeder Wald aufgrund der Lage und individueller Rahmenbedingungen seine eigene Dynamik aufweise: „Aufgrund von Hitze und Trockenheit vermehrten sich in den letzten Jahren auch die Borkenkäfer, welche die Bäume befallen und langfristig beschädigen. Die Baumart, die am meisten durch die Wärme und Trockenheit gefährdet ist, ist die Fichte, aber auch die Buche leidet stark unter dem Klimawandel“.

An den Westhängen der ersten Odenwälder Bergreihe, die großteilig durch Ahornbestände gekennzeichnet sind, könne man beispielsweise die Schadwirkung verschiedener Pilze beobachten. Insbesondere die Rußrindenkrankheit als Folge des klimawandelbedingten Trockenstresses, sei für das dortige Ahornsterben verantwortlich.

Nicht immer muss gefällt werden

Tote Bäume müssen aber nicht immer gefällt werden, ergänzte Jungförsterin Johanna Schmidt:

„Wenn man von ansteckenden Baumkrankheiten absieht, tragen Totbäume auch ein wesentliches zur Biodiversität und Waldgesundheit bei. Auch wenn der Baum an sich tot ist, stellt er Lebensraum für unzählbare Lebewesen dar. Neben einer Vielzahl von Insekten ernähren sich dort auch Kleinstorganismen, die den Baum langsam zersetzen. Sie alle bilden den notwendigen Kreislauf des Lebens, welcher dem Jungwald am Ende auch wieder stoffliche Ernährungsvoraussetzungen bietet.“ Außerdem berichten die Experten von Hessen Forst, dass man große Freiflächen im Wald vermeiden sollte, da sie schnell austrocknen und die Waldbrandgefahr dadurch steigt. Wenn man Bäume herausschlagen will, um sie zu verwerten, müsse man darauf achten, dass man Kahlschläge vermeidet, damit es genügend Schatten gibt.

Auf den nötigen Schatten achten

Auch tote Bäume werfen noch schatten, bevor sie irgendwann umfallen. „Generell“, so Schmidt, „beschäftigen wir uns mit jedem Baum, bevor wir ihn zur Fällung markieren. Eine solche Baumbewertung, die verschiedene Kriterien umfasst, wie Gesundheit, ökologischer Wert, Wuchsform, Landschaftsprägung etc., nehmen wir sehr ernst.“

Die Schülergruppe hatte schließlich die Möglichkeit eine Baumbewertung während der Exkursion selbst durchzuführen. Außerdem ging es um den Grundwasserstand an der Bergstraße und in der Umgebung.

Die Schüler fanden heraus, dass der Wasserspiegel im Niederwald Bensheim in den vergangenen Jahren um zehn bis 20 Zentimeter gesunken ist. In der Nähe der Trinkwasserbrunnen der Riedgruppe-Ost sei der Grundwasserpegel dagegen um mehrere Meter gesunken.

„An Grundwassertiefen von rund acht Metern kommt doch kaum ein Baum mehr heran“, befürchteten die Schüler, was Förster Ruis-Eckhardt bestätigte.

Auf die Frage, warum dort so viel Wasser entnommen würde, dass das Grundwasser ohnehin nur noch mit Rheinwasserinfiltration stabil gehalten werden könne, antworteten die Forstamtsvertreter mit einem Hinweis auf die Trinkwasserabnehmer: „Bedenken Sie, dass das hessische Ried nicht nur unsere Kommunen, sondern auch die Großstadtregionen von Frankfurt und Wiesbaden versorgt. Die Wassermengen, die täglich dorthin gepumpt werden, kann man sich kaum vorstellen.“

Melissa Öner, Lara Öner, Denise Glaschke und Sina-Lea Iser