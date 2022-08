Bergstraße. Die Defibrillatoren-Selbsthilfegruppe Heppenheim „Die mit Herz“ trifft sich am Samstag, 27. August, 16.30 Uhr, am Fürstenlager in Bensheim-Auerbach. Teilnehmer werden gebeten, eine Decke oder einen Klappstuhl mitzubringen, „damit wir ein schönes Picknick machen können mit tollen Gesprächen und Erfahrungsaustausch“, wie es in der Einladung heißt. Gäste sind willkommen. red

Info: Anmeldung: Monika Arras, Telefon 06206 / 1306529