Bergstraße. Die Defibrillatoren- Selbsthilfegruppe Heppenheim „Die mit Herz“ trifft sich am Dienstag, 7. Februar, 18 Uhr, im alten Rathaus in Lampertheim (Römerstraße 104) zum Gruppenabend mit Erfahrungsaustausch. Der Vertreter eines Defibrillatoren-Herstellers wird an diesem Abend referieren. Gäste sind willkommen. red

