Grundwasserstände haben sich noch nicht erholt

Hessen. Trotz des überdurchschnittlich feuchten Sommers 2021 haben sich die Grundwasserstände in Hessen noch nicht von den vorangegangenen Trockenperioden erholt. "Ein durchwachsener Sommer allein reicht nicht, die Folgen von Hitze und Dürre der letzten Jahre sind ja nach wie vor überall sichtbar", erklärte der Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Thomas Schmid, am Freitag in Wiesbaden. "Und das Grundwasser hat sich auch nach diesem regenreichen Sommer nicht vollständig erholt."

Im sogenannten hydrologischen Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) fielen hessenweit insgesamt 424 Millimeter Niederschlag - dieser Wert liegt um 20 Millimeter höher als das langjährige Mittel (1991 bis 2020). Es fiel vergleichsweise viel Regen im Vergleich zu den drei trockenen Vorjahren. Ein Millimeter Niederschlag bedeutet ein Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Grundwasserstände diesen Sommer an mehr als zwei Drittel der Messstellen auf einem höheren Niveau als vor einem Jahr, wie das HLNUG mitteilte. "Für eine nachhaltige Erholung wären weitere ergiebige Niederschläge über einen längeren Zeitraum notwendig."

