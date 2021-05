Grüne, SPD und Volt wollen erneut mit FDP über Koalition reden

Frankfurt. In Frankfurt haben sich Grüne, SPD und Volt zu erneuten Gesprächen mit der FDP bereiterklärt, um den von den Liberalen überraschend abgelehnten Koalitionsvertrag zu retten. Bereits an diesem Wochenende wolle man sich mit der FDP zusammensetzen, teilten die drei Parteien am Freitag mit.

Änderungen an dem Einigungspapier der geplanten "Ampel Plus"-Stadtregierung schlossen Grüne, SPD und Volt jedoch aus. "Wir sind aber der Meinung, dass dieser Vertrag gut für Frankfurt wäre, und dass wir alle Chancen nutzen müssen, um ihn umsetzen zu können", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die FDP hatte am Mittwoch den bereits fertig ausgehandelten Koalitionsvertrag mit einer knappen Mehrheit von 80 zu 78 Stimmen abgelehnt und eine weitere Verhandlungsrunde gefordert. Kritikpunkte waren vor allem die künftige Verkehrs- und Finanzpolitik in Hessens größter Stadt. Ursprünglich war damit gerechnet worden, dass alle vier Parteien dem Vertrag bis Mittwochabend zustimmen.