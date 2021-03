  Grüne gewinnen Kommunalwahl / Zweier-Koalition reicht nicht

Frankfurt. Die Grünen sind in Frankfurt auch nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis als stärkste Partei aus der Stadtverordnetenwahl am Sonntag hervorgegangen. Sie erreichten 24,6 Prozent vor der CDU mit 21,9 Prozent, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die SPD kam demnach auf den dritten Platz mit nur noch 17,0 Prozent, die Linke auf 7,9, die FDP auf 7,6 und die AfD auf 4,5 Prozent. Auf weitere Parteien entfielen zusammen 16,3 Prozent.

In der Stadtverordnetenversammlung regierte zuletzt eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Rechnerisch ist ein Dreier-Bündnis der Parteien erneut denkbar, ebenso wie andere Konstellationen. Ein Zweierbündnis reicht aber nicht aus für die Mehrheit in dem 93 Sitze zählenden Stadtparlament: Die Grünen-Fraktion wächst von 14 auf 23 Sitze, die CDU schrumpft von 23 auf 20, die SPD noch stärker von 22 auf 16. Die Linke erhält sieben Sitze (nach acht bei der Wahl 2016), die FDP erneut sieben und die AfD vier (nach acht im Jahr 2016).