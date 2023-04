Hallo Kinder, heute erzähle ich über die beiden Tage Gründonnerstag und Karfreitag. Vielleicht sagen euch die Tage etwas – wenn nicht, ist das aber kein Problem: Ich helfe euch auf die Sprünge.

Im Christentum werden Gründonnerstag und Karfreitag gefeiert. Der Gründonnerstag ist morgen. Er ist der fünfte Tag der Karwoche oder auch Heiligen Woche. An diesem Tag gedenken die Christen des letzten Abendmahls von Jesus mit den zwölf Aposteln am Vorabend seiner Kreuzigung. Der Karfreitag ist der Freitag vor Ostern. Er folgt auf den Gründonnerstag und geht dem Karsamstag voraus. Christen gedenken an diesem Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz. Der Karfreitag wird auch Stiller Freitag oder Hoher Freitag genannt.

Sind Gründonnerstag und Karfreitag Feiertage? Einer der ältesten Feiertage Deutschlands, der bereits seit 1500 Jahren gefeiert wird, ist der Gründonnerstag. Er ist der letzte Tag vor Karfreitag, aber kein gesetzlicher, sondern ein kirchlicher und beweglicher Feiertag. Der Karfreitag hingegen ist in allen Bundesländern Deutschlands ein gesetzlicher Feiertag, an dem Kinder immer schulfrei haben. Der Gründonnerstag leitet sich von den alten Wörtern „grinen“ und „greinen“ ab, was „klagen“ und „weinen“ bedeutet. Der Karfreitag leitet sich von „Kara“ oder „Chara“ ab, was Trauer und Wehklagen bedeutet.

Euer Fred Fuchs vad