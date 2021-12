Gründerpreis für Sanitätshaus Janz

Bergstraße. Das Sanitätshaus Janz in Bensheim ist der Gewinner des Preises für klassische Gründungen und Unternehmensnachfolgen der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße in diesem Jahr. Die Preisverleihung fand im Bürgerhaus Mörlenbach statt, als Digitalveranstaltung. So erfuhr Claudia Schreiber, die das Sanitätshaus Janz in Bensheim als Unternehmensnachfolgerin übernommen hat, am heimischen Bildschirm über ihre mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung.

Das Sanitätshaus Janz ist seit 1939 in Bensheim ansässig und bietet Produkte aus dem Bereich Sanitätsbedarf und Orthopädie-Technik an. Zum 1. Oktober 2021 hatte Claudia Schreiber, eine erfahrene Mitarbeiterin des Unternehmens, die Gelegenheit zur Nachfolge am Schopf gepackt und das Sanitätshaus vom langjährigen Inhaber Armin Nees mit seinen beiden weiteren Filialen in Lampertheim und Darmstadt zu 100 Prozent übernommen. „Die Kooperation mit ihm hat sehr gut funktioniert, so dass die Übernahme reibungslos vonstattengehen konnte“, sagte Schreiber.

Micare PS: Geklaute Autos finden

Zum neunten Mal wurde auch der Preis für „Junge Unternehmen im Wachstum“ vergeben, der 2021 mit 2000 Euro dotiert wurde – gesponsert von der Jöst abrasives GmbH aus Wald-Michelbach. Es setzten sich Antonina und Ralf Stumpfernagel mit der Micare PS Missing Car Register GmbH aus Heppenheim als Preisträger durch. Die beiden Geschäftsführer nahmen ebenfalls virtuell an der Preisverleihung teil. Sie erklärten, dass Micare PS auf Hardware für die Identifizierung und Ortung von gestohlenen Fahrzeugen spezialisiert ist. Die beiden konnten bereits mehrere hundert Fahrzeuge mit Micare PS ausstatten. „Die Identifizierung erfolgt in Sekundenschnelle per Smartphone direkt am Fahrzeug“, informierte Ralf Stumpfernagel. „Derzeit arbeiten wir daran, diese auch tracken zu können“, so der Preisträger.

Griesela: Design aus Bensheim

Der von der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main gesponserte Preis „Gründung im Handwerk“ ging an Theresa und Frank Meckel aus Bensheim, welche die „Griesela Manufaktur“, gegründet haben. Sie erhalten wahlweise 350 Euro oder einen Bildungsgutschein über 1500 Euro der Handwerkskammer. „Wir freuen uns riesig“, sagten Theresa und Frank Meckel. Wie die beiden informierten, setzt ihre Manufaktur auf traditionelle Handwerkskunst mit einem Angebot an nachhaltigen Taschen, Gürteln und Accessoires, designed und gefertigt in Bensheim. In ihrer offenen Fertigungsstätte mit Ateliercharakter und angeschlossenem Verkaufsraum werden alle Produkte „Proudly made in Bensem” hergestellt. red

