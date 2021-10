Gründerinnen unterstützen

Bergstraße. „Mit der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald setzen wir uns seit zwölf Jahren erfolgreich für die Wirtschaftsregion Bergstraße als erfolgreiche Gründerregion ein“, so Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und Gründerberater bei der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). Dabei bietet die WFB Gründerinnen und Gründern sowie Unternehmen im Wachstum immer wieder neue Formate, die den gegenseitigen Austausch fördern und den Netzwerkaufbau unterstützen.

So findet unter der Überschrift „Walk & Talk“ am 16. Oktober, Samstag, 10 Uhr, erstmals eine Veranstaltung statt, die sich sowohl an Gründerinnen richtet, die eine berufliche Selbstständigkeit planen, als auch an Unternehmerinnen, die in den vergangenen fünf Jahren eine Selbständigkeit aufgebaut haben. Das neue Format führt die WFB gemeinsam mit der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ) durch. Die Veranstaltung startet morgens in Wald-Michelbach mit einer rund einstündigen Wanderung. Unterwegs erläutert Caroline Liemert, Vorstand beim Bergsträßer Business Women e.V., die Ziele und Tätigkeiten des Vereins. Und auch die ZKÜ erklärt ihre Aufgaben und Serviceleistungen.

Im Fokus der Veranstaltung liegt ein Unternehmensbesuch der GfN Herstellung von Naturextrakten GmbH und Selco Wirkstoffe Vertriebs GmbH, die zusammen natürliche Rohstoffe in Kosmetik, Pharmazie und Nahrungsergänzung herstellen und hochwertige Wirkstoffe anbieten. Die Geschäftsführerin der beiden Unternehmen, Michèle Lindner, begrüßt die Gäste und stellt die Firmen vor. Danach geht es zu Fuß über den Gewerbepark IGENA zurück zur Ortsmitte. Vor der ZKÜ klingt die Veranstaltung am frühen Nachmittag aus.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Marco Kreuzer unter folgendem E-Mail-Kontakt: marco.kreuzer@wr-bergstrasse.de. red

