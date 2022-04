Auerbach. Über 15 Teilnehmer an über 35 Tischen sind am Großtauschtag für Briefmarken beteiligt, der am Sonntag (10.) ab 8.30 Uhr bis in die Mittagszeit im Bürgerhaus Kronepark läuft. Auch Ansichtskarten, Briefe und Münzen gehören zum Angebot. hol

