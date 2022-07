Großer Empfang für DFB-Frauen am Montag in Frankfurt

Frankfurt/Main. Unabhängig vom Ausgang des EM-Endspiels gegen Gastgeber England werden die deutschen Fußballerinnen am Montag in Frankfurt feierlich empfangen. Nach der Rückkehr aus London werde sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf dem Rathausbalkon im Römer den Fans präsentieren, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit.

Die DFB-Frauen greifen im Finale gegen England an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD) nach dem neunten EM-Titel. Auf dem Weg ins Endspiel blieb die Mannschaft ungeschlagen und begeisterte mit ihren Auftritten Millionen Menschen in der Heimat.