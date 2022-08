Großeinsatz nach Schüssen in Bensheim

Bensheim. Ein 37 Jahre alter Mann hat am Montagabend (1.8.) einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Wingertsweg ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden von einer Zeugin gegen 16.30 Uhr alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 37-Jährige mit einer Schreckschusspistole in seiner Wohnung und auf dem Balkon um sich geschossen haben. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Zeugin sowie ein Bewohner hatten sich eigenständig aus dem Wohnhaus begeben. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Haus. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht. Spezialeinsatzkräfte konnten den berauschten Mann letztlich schlafend in seiner Wohnung antreffen und festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Auch die Schreckschusspistole stellten die Beamtinnen und Beamten sicher. Ersten Ermittlungen zufolge könnten Beziehungsstreitigkeiten der Grund für sein Verhalten gewesen sein. Aktuell wird eine Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik geprüft.

Während der Einsatzmaßnahmen war der Bereich rund um den Wingertsweg weiträumig abgesperrt.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Wingertsweg weiträumig ab. © Jürgen Strieder