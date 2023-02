Großeinsatz im Bensheimer Zeltdorf für Geflüchtete

Polizei. Im Zeltdorf für Geflüchtete auf dem Festplatz am Berliner Ring kam es am Sonntag gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung, die einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog. Der Sicherheitsdienst hatte die Beamten alarmiert.

Zunächst warten dort nach Polizeiangaben drei Bewohner mit zwei Bewohnerinnen in Streit geraten. Eine der beiden Frauen wurde dabei angegriffen und mit einer Eisenstange am Kopf verletzt.

„Dies erzürnte im weiteren Verlauf eine mittlere zweistellige Zahl anderer Bewohner“, erklärte die Polizei, ohne weitere Details zu nennen. Die Situation sei angespannt gewesen, konnte jedoch durch eine „größere Anzahl an Streifen beruhigt werden“. Die Täter seien festgenommen worden und hätten die Nacht in einer Zelle sowie im Krankenhaus verbracht. Sie sollen in eine andere Unterkunft verlegt werden.

Die verletzte Frau wurde von einem Arzt versorgt. Der Einsatz am Berliner Ring sorgt für einiges an Aufsehen. Abgesehen von der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1