Am frühen Samstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A 5 bei Laudenbach mehrere Menschen verletzt.

Ein 59-jähriger Taxifahrer aus Bensheim befuhr mit seinem vollbesetzten Taxi die Autobahn in Richtung Heidelberg, als vor ihm zwei Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Er selbst bemerkte dies noch und hielt sein Fahrzeug an, was einem hinter ihm fahrenden, 26 Jahre alten Fahrer

...