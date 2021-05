Große Erleichterung nach erfolgreicher kontrollierter Sprengung einer Weltkriegsbombe

Frankfurt. Alles musste sehr schnell gehen - aber es lief glatt: Am Morgen nach der gezielten Sprengung einer Weltkriegsbombe mitten im Frankfurter Nordend herrschte große Erleichterung. 25.000 Anwohner konnten nach Mitternacht zurück in ihre Wohnungen. Bis zum Mittag wurden keine Schäden an Gebäuden, Straßen oder Infrastruktur festgestellt, wie Feuerwehr und Polizei berichteten.

Am Donnerstagmorgen freuten sich die Anwohner über einen Riesensandkasten: Kinder und Eltern kletterten auf die meterhohen Sandhügel, die am Vortag aufgeschüttet worden waren, um die Detonation zu dämpfen. 50 Lastwagen hatten den ganzen Mittwochabend Sand zur Fundstelle gebracht. "Dieser bewirkte letztlich, dass keine nennenswerten Schäden durch den immensen Druck bei der Umsetzung der Bombe entstehen konnten", berichtete die Stadt.

Die gezielte Sprengung hinterließ einen rund drei Meter tiefen Krater mit rund zehn Metern Radius am Rande eines Spielplatzes. Selbst die Spielgeräte blieben unversehrt, nur ein paar kleine Bäume ragten schräg aus dem Sand.

Die 500-Kilo-Bombe war am Mittwochmittag bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße neben einem Hochbunker entdeckt worden.

