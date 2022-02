Großangelegte Durchsuchungsaktion zum Verdacht der Urkundenfälschung

Südhessen. Vierzehn gefälschte Impfpässe, zwei Impfzertifikate, etliche Mobiltelefone und Computer, eine Schreckschusswaffe und eine Person, die mit einem Zahlungshaftbefehl in Höhe von 970 Euro wegen eines Verstoßes gegen das

Aufenthaltsgesetz mit einem Haftbefehl gesucht wurde, waren das Ergebnis der südhessischen Ermittlungsbehörden nach Abschluss von großangelegten Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstag (10.02.). Vorausgegangen waren

Ermittlungserkenntnisse der südhessischen Fahnder, dass ein 24-Jähriger aus Darmstadt, Impfpässe und Impfausweise fälschen würde.

Insgesamt wurden sieben Wohnungen durchsucht. Im südhessischen Bereich waren die Ermittler in Darmstadt, Dieburg, Groß-Umstadt, Rüsselsheim und Erbach aktiv. Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen durchsuchten in Eppstein. In Bad-Kreuznach (Rheinland-Pfalz) befand sich ein weiteres Wohnobjekt. Mit rund 50 Beamten aus den einzelnen Präsidien und dem Hessischen Landeskriminalamt schlugen die Ermittler um 6 Uhr zeitgleich zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Durchführung der Maßnahmen wurden im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft Darmstadt entsprechende Beschlüsse bei den zuständigen Gerichten, für die Wohnungen der beschuldigten Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren, eingeholt.

Die sichergestellten Dokumente, Mobiltelefone, Computer und Schreckschusswaffe befanden sich in der Wohnung des 24-Jährigen in der Darmstädter Innenstadt. Der offene Zahlungshaftbefehl wurde von dem gesuchten 47-Jährigen, der sich in der Wohnung des 28 Jahre alten tatverdächtigen Mannes in Bad-Kreuznach aufhielt, beglichen.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände hinsichtlich der Urkundenfälschung, Fälschens beweiserheblicher Daten im Zusammenhang mit Impfpässen und Impfausweisen dauern weiterhin an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2