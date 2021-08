Größerer Polizeieinsatz auf dem TU-Gelände in Darmstadt / Mehrere Personen mit Vergiftungserscheinungen

Universität. Aktuell läuft auf dem Campus Lichtwiese ein größerer Polizeieinsatz. Nachdem mehrere Personen im Gebäude "L201" der technischen Universität in der Alarich-Weiß-Straße verschiedene Lebensmittel oder Getränke konsumiert hatten, sind bei aktuell sieben Personen, zum Teil schwere, gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen aufgetreten.

Die Polizei bittet daher alle Personen, die am heutigen Tag im Gebäude L201 gegessen oder getrunken haben, sich unwohl fühlen oder bläuliche Verfärbungen der Extremitäten aufweisen, sich umgehend in ärztliche Behandlung geben. Im Fall einer eingetretenen Verfärbung gilt folgender ärztlicher Rat: Bewegen Sie sich möglichst nicht und rufen Sie umgehend den Notarzt.

Die Ermittlungen und Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können oder Feststellungen gemacht haben, werden dringend gebeten sich mit der Polizei (K 10) in Verbindung zu setzen. Hierfür ist unter der Rufnummer 06151 / 969-42191 ein Hinweistelefon eingerichtet.