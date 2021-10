Griechische Mythologie

Bergstraße. Griechische Mythen erzählen von Göttern und Helden und geben ganz nebenbei Antworten auf zentrale Fragen der Menschheit. Der Einfluss auf unsere Sprache und Kultur ist allgegenwärtig. An sechs Abenden machen die Teilnehmer an einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bekanntschaft mit Zeus und der griechischen Kulturgeschichte. Darüber hinaus lernen sie die Zusammenhänge zwischen Mythologie und abendländischer Philosophie kennen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Kurs läuft dienstags ab dem 26. Oktober sechsmal von 19 bis 20.30 Uhr in Bensheim, in der Geschwister-Scholl-Schule (Eifelstraße 39). Anmeldungen telefonisch unter 06251/17296-0 bei der Kvhs oder auf deren Webseite. red

