Graues Wetter in Hessen erwartet

Hessen. Wolken und morgendlicher Nebel bestimmen das Wetter in Hessen. Am Dienstagmorgen ist es besonders im Norden und Westen nebelig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Laufe des Tages bleibe es stark bewölkt, örtlich halte das neblig-trübe Wetter an. Es werde trocken bei Höchstwerten zwischen ein bis vier Grad. In der Nacht zu Mittwoch lasse die Bewölkung nach, es bleibe überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen sollen auf minus eins bis minus fünf Grad fallen. Örtlich bestehe Glätte durch Reif.

Am Mittwoch wird es dem DWD zufolge teils bedeckt und neblig-trüb. Im Laufe des Tages seien vereinzelte Auflockerungen zu erwarten. Es bleibe weitgehend trocken. Die Höchstwerte sollen zwischen null und drei Grad liegen.