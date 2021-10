Grauer Himmel in Hessen / Etwas Sonne am Samstag

Hessenwetter. In der zweiten Wochenhälfte erwartet die Menschen in Hessen wechselhaftes Wetter. Nach leichten Regenschauern am Donnerstagvormittag lockere der Himmel im Tagesverlauf auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Bei Temperaturen bis 17 Grad bleibe es dann überwiegend trocken. In der Nacht zu Freitag ist der Himmel demnach teils bewölkt, teils klar. Stellenweise kann sich Nebel bilden.

Am Freitag ist es mal bewölkt, mal lockert der Himmel auf. Dazu werden Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad erwartet. Zum Start in die Herbstferien zeigt sich dann am Samstag auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 17 Grad.