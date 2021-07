Bei Baggerarbeiten im Feld östlich des neuen Kreisels in Biblis an der Bundesstraße 44 wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Aufgrund des Zustands entschloss sich der sofort verständigte Kampfmittelräumdienst zu einer kontrollierten Sprengung der 50 Zentimeter langen und 17 Kilogramm schweren Granate vor Ort.

