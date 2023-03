Graffiti ist nicht überall erlaubt

Hallo Kinder, habt ihr schon einmal unter Brücken oder an großen Hauswänden bunte Bilder gesehen und euch gefragt, was genau dahinter steckt?

Hierbei handelt es sich um Graffiti. Die Bezeichnung steht heute als Sammelbegriff für kreative Kunst an öffentlichen Orten. Heutzutage werden immer mehr Hauswände und Mauern mit Graffiti beschmiert, obwohl das mit der Stadtverwaltung überhaupt nicht abgesprochen ist. Ist das okay so oder gar legal? Die Antwort ist nein. Es ist strengstens untersagt, Gebäude oder Dinge ohne Zustimmung der Eigentümer zu beschädigen. Dennoch findet man Graffiti immer häufiger an genau solchen Plätzen. Egal ob auf Schildern der Autobahn, unter Brücken oder auf Zügen. Aber warum wird das nicht gestoppt? Das Problem ist, dass man die Verfolgung von Graffitisprühern nur schwer aufnehmen kann – und dass dies wiederum die Übeltäter zum Weitermachen animiert.

Unter den geschilderten Bedingungen handelt es sich klar um eine Straftat. Wer beim Graffitisprühen erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen. Das Höchstmaß ist eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, die den Schmierfinken droht.

Mit diesem Nachspiel rate ich euch vom Sprühen von Graffiti im unerlaubten Umfeld definitiv ab. Wenn man Interesse hat, Graffiti auszuprobieren, ist das auf dem legalen Weg durchaus möglich. Meist gibt es spezielle Plätze in der Stadt oder in der Region, an denen es erlaubt ist, mit Graffiti seine Kreativität auszuleben.

Mit den Farben aus der Sprühdose können nämlich auch echte Kunstwerke entstehen! Allerdings solltet ihr euch ganz sicher sein und vorher noch einmal nachfragen. Wie steht ihr eigentlich zu dem Thema? Euer Fred Fuchs vad