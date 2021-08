GPS-Tracker fürs Fahrrad sollen gegen Diebstahl schützen

Sicherheit. 12 424 Fahrräder sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) im vergangenen Jahr in Hessen gestohlen worden. Der Schwerpunkt liegt laut Hessischem Landeskriminalamt (HLKA) beim einfachen und schweren Diebstahl in der Preisklasse von 500 bis 2500 Euro. "Es ist davon auszugehen, dass sich Bandentäter stets von der jeweiligen Marktsituation leiten lassen und genaue Vorstellungen davon haben, welche Arten, Modelle oder technischen Ausstattungsmerkmale sich am besten zu Geld machen lassen. Aktuell ist ein Trend zu E-Bike-Diebstählen aus Gewerbeobjekten erkennbar", sagt LKA-Pressesprecher Ibtasam Arif.

Die Chancen, ein gestohlenes Rad zurückzubekommen, stehen schlecht. Die PKS weist für das Jahr 2020 eine Aufklärungsquote von 9,8 Prozent aus. Um ihr geklautes Bike dennoch ausfindig machen zu können, setzen immer mehr Radfahrer auf GPS-Tracker. Claus Opfermann vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) warnt aber, sich nicht zu sehr auf die Ortungsgeräte als Diebstahlschutz zu verlassen. "Wenn ich ein Profi bin, weiß ich, wo der Tracker eingebaut ist - und kann ihn schnell außer Kraft setzen", sagt der Fachmann in Sachen Prävention.

Die Geräte würden eher gegen Gelegenheitsdiebe helfen. "Das ist ein schöner Zusatz, aber ersetzt eine weitere Sicherung nicht." Den besten mechanischen Diebstahlschutz böten weiterhin stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser.