Gottesanbeterinnen gibt es auch in Hessen

Der heiße Sommer und das trockene Wetter machen vielen zu schaffen. Doch manche Tiere genießen dieses Wetter. Tiere, die sonst nicht bei uns heimisch sind, finden sich dann hier ein. Darunter auch Insekten wie die Gottesanbeterin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Gottesanbeterin in Hessen wurde schon im Jahr 2006 in Heppenheim entdeckt. Aber auch in diesem Jahr wurden diese Insekten schon hierzulande gesichtet – beispielsweise in Einhausen.

Fred Fuchs © MM

Gottesanbeterinnen sind sogenannte Fangschrecken. Bis zu acht Zentimeter groß können die Weibchen werden, Männchen erreichen eine Größe von bis zu sechs Millimetern. Weil sie unter Artenschutz steht, darf die Gottesanbeterin weder gefangen noch als Haustier gehalten werden. Gottesanbeterinnen können ihre Farbe anpassen, von grün über strohfarben zu braun. Somit können sie sich gut verstecken und einfacher Jagd auf ihre Beute machen. Sie fressen zum Beispiel Heuschrecken oder Grillen. Ihr erkennt eine Gottesanbeterin an ihrem dreieckigen Kopf und an der typischen Haltung ihrer Vorderbeine. Diese halten sie angewinkelt am Körper. Die Vorderbeine, auch Fangbeine genannt, sind mit Dornen besetzt und werden zum Fangen der Beute genutzt. fw

Mehr zum Thema Tiere Hessens erste Gottesanbeterin wurde in Heppenheim entdeckt Mehr erfahren Natur und Umwelt Gottesanbeterin gesehen? Hessisches Landesamt ruft zum Mit-Forschen auf Mehr erfahren