Golfturnier für den guten Zweck in Bensheim

Bergstraße. Der Verein „einfach helfen Bergstraße“ veranstaltet am kommenden Samstag, 25. September, ein Benefiz-Golfturnier beim Golfclub Bensheim. Die Einnahmen aus dem Startgeld (120 Euro pro Teilnehmer) kommen nach Angaben der Organisatoren Menschen in der Region Bergstraße zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Eine Anmeldung ist noch am heutigen Donnerstag, 23. September, im Club Office oder online auf der Webseite des Golf-Clubs möglich. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl des Turniers auf 72 Teilnehmer beschränkt. red

