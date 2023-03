Golf spielen für einen guten Zweck in Bensheim

Südhessen. Am 29. Juli wird auf dem Golfplatz von Bensheim für einen guten Zweck abgeschlagen und geputtet.

Die Wiest Charity Tour, eine Veranstaltung der gleichnamigen Autohäuser aus Bensheim und Darmstadt, macht Station in Bensheim. Die Tour, die Tobias Haas, Personalchef von Wiest, und der Eventunternehmer Christian Wetter vor fast zehn Jahren erfanden, hat sich zu einer festen Größe unter den regionalen Turnierserien in Südhessen entwickelt.

Auch in dieser Spielzeit geht es wieder darum, mit der Veranstaltung Geld für den guten Zweck zu sammeln, die Unterstützung des Vereins für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt/Rhein-Main-Neckar. Mitmachen können Golfer und Golfinteressierte. Die Tour wird auch als Business-Plattform zum Netzwerken beworben.

Pro gespieltes „Hole in One“ (Einlochen mit einem Schlag), Birdie (ein Schlag weniger als die Spielbahnvorgabe), Par (Platzvorgabe) oder Bogey (ein Schlag über Par) wird von den Partnern ein festgelegter Betrag in den Spendentopf einbezahlt. Am Ende der Tour, die neben Bensheim an neun anderen Orten stattfindet, werden alle erspielten Leistungen addiert und an den Verein übergeben.

Ziel für dieses Jahr ist es, die Marke von 100 000 Euro an erspielten Gesamtspenden seit Gründung der Tour zu knacken. Im vergangenen Jahr kamen 15 500 Euro zusammen, ein Jahresrekord. red