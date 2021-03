Bergstraße. Angesetzt war die Neuauflage für den 24. und 25. April. Doch nun haben sich die Musikkiste Groß-Rohrheim und Gitarrenbauer Andreas Cuntz entschieden, ihren „Gitarrenzauber“ ein weiteres Mal zu verschieben.

Der Nachholtermin könne aufgrund der aktuellen Situation nicht geplant werden, schreibt Andreas Cuntz an die Fans des hochklassigen Musikspektakels. Die Tickets, die bereits für den Gitarrenzauber 2020 gekauft worden sind, behalten ihre Gültigkeit. Schon im vergangenen Jahr war das Musikereignis, das am 19. April in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle hätte stattfinden sollen, der Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir dachten, wir seien vorausschauend, indem wir einen Nachholtermin ein Jahr später (geplant war das Wochenende 24./25. April) ins Auge gefasst haben“, schreibt Cuntz in seinem Newsletter. „Leider gibt es die Situation noch nicht her, einen Gitarrenzauber im gewohnten Konzept durchzuführen. Selbst wenn in vier bis fünf Wochen die Lage besser aussehen würde – ein unsicheres Gefühl im Publikum, bei den Künstlern und uns als Veranstalter bliebe bestehen“, schreibt Cuntz. bjz