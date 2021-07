GGEW lässt Gasnetz prüfen

Bergstraße. Ab sofort führt ein Fachbetrieb im Auftrag der GGEW Überprüfungen im Gasrohrnetz durch. Diese Maßnahme wird turnusmäßig umgesetzt. Hierzu laufen Monteure mit speziellen Gasspürgeräten die Trassen ab und prüfen die Dichtheit der Rohre. In diesem Jahr sind Bensheim-Stadt, die Stadtteile Fehlheim und Schwanheim sowie Alsbach-Hähnlein und Heppenheim an der Reihe. In diesen Gebieten werden alle Gasleitungen – auch die Hauszuleitungen – routinemäßig überprüft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitarbeiter der Fachfirma Dräger & Howarde müssen dazu auf die Grundstücke, um die Messung bis zur Einführungsstelle ins Gebäude durchführen zu können. „Wir bitten um Verständnis, dass – sofern ein freier Zutritt auf das Grundstück möglich ist – unsere Prüfer sich nicht vorab anmelden. Die Monteure können sich jederzeit ausweisen und sind angehalten, die Corona-Regeln einzuhalten“, erklärt Jürgen Jakob von der Abteilung Gas/Wasser der GGEW. In der Regel dauere die Grundstücksbegehung pro Hauszuleitung nicht länger als rund drei Minuten. Ein Zutritt ins Gebäude sei in der Regel nicht erforderlich.

Voraussichtlich wird die Gasrohrnetzüberprüfung in der Region insgesamt etwa zwei Monate dauern. „Regelmäßige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten in unseren Netzen sind notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Trinkwasser zu gewährleisten“, erklärt Uwe Sänger, Technischer Bereichsleiter der GGEW. red