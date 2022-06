„GGEW kann ihren Kunden Erdgas liefern“

Bergstraße. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Donnerstag die nächste Krisenstufe in der Gasversorgung – die sogenannte Alarmstufe – mit der Begründung der reduzierten Gaslieferungen aus Russland und der anhaltend hohen Preise ausgerufen und betont: „Wir sind in einer Gaskrise.“

Aktuell sei die Versorgung mit Gas aber gewährleistet, wie Carsten Hoffmann, Vorstand des Energieversorgers GGEW mit Sitz in Bensheim, dazu erklärt: „Derzeit gibt es im Gasnetzgebiet der GGEW keine Einschränkungen. Wir können daher alle Anschlussnehmer weiter sicher mit Erdgas beliefern.“

„Allerdings“, so räumt er ein, „ist die Lage ernst und wir beobachten die Situation weiter sehr genau und können jederzeit, falls ein Gasmangel entstehen sollte, unser Krisenmanagement aktivieren.“

„Gebot der Stunde: Energiesparen“

Die Politik, so Carsten Hoffmann, müsse den Blick jetzt auf den kommenden Winter richten: „Es geht darum, die Gas-Speicherstände zu erhöhen. Das Gebot der Stunde heißt daher für uns alle mehr denn je Energiesparen, vor allem beim Erdgas.“

Hoffmann fährt fort: „Wir stellen die Weichen weiter für eine nachhaltige und langfristige Lösung. Der Weg zu Klimaneutralität, Energieunabhängigkeit und perspektivisch günstigeren Energiepreisen führt über die Erneuerbaren Energien. Daher setzen wir weiter vor allem konsequent auf den Ausbau von Photovoltaik. Damit verbunden verläuft die Elektrifizierung der Energiewirtschaft, etwa des Wärmemarktes oder der Mobilität. So wird die Energieversorgung für die Zukunft aufgestellt.“ red