  Gewitter und Windböen / Stürmisches Wetter erwartet

Hessenwetter. In den kommenden Tagen wird es in Hessen stürmisch. Bereits am Mittwochabend frischt der Wind auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Donnerstags seien dann verbreitet stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich. Es werden Schauer erwartet, auch vereinzelte Gewitter mit schweren Sturmböen soll es geben.

AdUnit urban-intext1

In der Nacht zum Freitag lassen die Böen zwar etwas nach, doch am Samstag folgt bereits das nächste Sturmtief. Auch dann erwarten die Meteorologen wieder Schauer und Gewitter mit Sturmböen. Im höheren Bergland kann es auch schneien. Am Freitag soll ebenfalls immer wieder Regen fallen.

Das Tief bringt für die Jahreszeit aber eher milde Luft ins Land. Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14, am Freitag und Samstag um die 11 Grad.