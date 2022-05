Wetter. In Hessen muss am Donnerstag mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Ab dem Nachmittag könne es örtlich auch Unwetter mit Starkregen und Sturmböen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Teils werde es auch Hagel geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht zum Freitag werden die Gewitter der Vorhersage der Meteorologen zufolge vorübergehend nachlassen. In den frühen Morgenstunden können dann aber erneut einzelne Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel Hessen erreichen.