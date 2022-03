Gewinnerin denkt als erstes an die Menschen in der Ukraine

Bergstraße. Annita Borger hat „fast schon ein schlechtes Gewissen“. Gerade hat sie den Hauptgewinn im großen Bergstraßen-Gewinnspiel des Zwingenberger BMW-Autohauses Vogel, des Energieversorgers GGEW und des Bergsträßer Anzeigers gewonnen, da gehen ihre Gedanken schon an die Menschen in die Ukraine.„Mir geht es heute mit dem Gewinn so gut und dort leiden und sterben die Menschen“, sagte sie bei der Übergabe des Gewinns.

Sie selbst hat entfernte Verwandtschaft in der Ukraine, aber derzeit keinen direkten Kontakt. Früher habe sie Pakete in den Osten geschickt.

Dass sie beim großen Bergstraßen-Gewinnspiel gewinnt, hat sie überrascht und auch wieder nicht. Seit sie es vor ein paar Tagen erfahren hat, hat sich die Aufregung wieder gelegt. „Ich gewinne öfter was“, sagte sie bei der Übergabe, aber eher kleine Preise. Mal ein Buch, Eintrittskarten für die Flames oder die Rhein-Neckar-Löwen.

Rätsel sind eines ihrer Hobbys, sie macht vielfach mit. Mehrere Rätselhefte kauft sie sich im Jahr, „mit richtigen Rätseln“, wie sie betont. „Da tut man etwas für den Kopf und kann auch noch etwas gewinnen“. Letzteres sei aber nur ein zusätzliches Bonbon.

Und das fiel diesmal besonders groß aus. Marco Vogel vom Zwingenberger Autohaus Vogel erklärte ausführlich den Betrieb des BMW i3, den Frau Borger nun ein Jahr lang kostenlos fahren darf. Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW, überreicht noch Tankkarten, damit der Strom an den Ladesäulen des Bergsträßer Versorgers aufgetankt werden kann, kostenlos versteht sich. red