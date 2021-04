Gewerkschaft fordert mehr Impftempo bei Lehrern

Hessen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert schneller Corona-Schutzimpfungen für das pädagogische Personal an Hessens Schulen. Nach einer Schätzung des Kultusministeriums werde es bis Ende Mai dauern, bis alle Lehrer ein erstes Impfangebot erhalten haben, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Birgit Koch am Donnerstag in Wiesbaden. "Das muss deutlich schneller gehen, Hessen impft leider langsamer als die anderen Bundesländer."

Es dürfe auch nicht vergessen werden, dass der volle Coronaschutz nicht sofort nach der ersten Impfung gegeben sei. Für Kinder gebe es bislang überhaupt keinen zugelassenen Impfstoff. "Daher benötigen wir auch weiterhin höchste Gesundheitsschutzstandards an den Schulen", betonte die hessische GEW-Landesvorsitzende.

Die Gewerkschaft machte sich zudem dafür stark, dass die Schüler ab Klasse 7 zumindest tageweise wieder in den Wechselunterricht zurückgeholt werden. Außerdem müsse wegen der Einschränkungen des Schulbetriebs besonders auf die ohnehin sozial benachteiligten Kinder sowie auf die Schüler mit Migrationshintergrund geachtet werden. Diese Kinder verfügten seltener über eigene digitale Geräte und könnten von zu Hause oft nicht ausreichend unterstützt werden.

Grundschulen sollten nach Einschätzung der GEW deswegen spätestens zum kommenden Schuljahr in die Lage versetzt werden, diese Kinder intensiv und individuell zu fördern und zu unterstützen. Dazu seien zusätzliche Ressourcen für Grundschulen in allen Bereichen dringend erforderlich.

