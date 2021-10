Gewerkschaft fordert in Darmstadt faire Transformation

Darmstadt. Am Freitag fand vor den Werkstoren des Darmstädter Chemie- und Pharma-Unternehmens Merck die zentrale Aktion der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Bezirk Darmstadt, zum Aktionstag „Transformation“ statt. Wie in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft berichtet wird, hatten Merck-Mitarbeiter die Möglichkeit, sich auf dem Emanuel-Merck-Platz über die Positionen und Forderungen der IG BCE zum Transformationsprozess der Wirtschaft zu informieren. Mehr als hundert Teilnehmer haben davon Gebrauch gemacht, heißt es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jürgen Glaser, Bezirksleiter der IG BCE Darmstadt, hob hervor, dass der Transformationsprozess bei Merck bereits seit Jahren sehr greifbar sei. Merck verändere sich in hoher Geschwindigkeit. Dies betrifft Arbeitsplätze, Arbeitsorganisation und Produkte gleichermaßen. Betriebsrat und IG BCE sei es bislang sehr gut gelungen, die Veränderungen frühzeitig aufzugreifen und hierzu gewerkschaftliche Strategien zu entwickeln. So sichere ein Strukturtarifvertrag die gemeinsame Interessenvertretung der Arbeitnehmer am Standort Darmstadt/Gernsheim trotz der Bildung von Segmentgesellschaften. Auch die Beteiligung vieler Arbeitnehmer ohne Wahlmandat an der Betriebsratsarbeit sei zukunftsweisend und sichere die Akzeptanz auch schwieriger Entscheidungen. Ein Zukunftsdialog zwischen Betriebsrat und Unternehmen beteilige Arbeitnehmervertreter bereits frühzeitig an der strategischen Weiterentwicklung des Standortes.

Gutes Beispiel

Die Forderungen der IG BCE an die Bundesregierung Im Rahmen des „Transformation“-Aktionstags der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Bezirk Darmstadt, unter der Überschrift „Industrielle Arbeit überführen und stärken – Wandel fair gestalten“ wurden folgende Forderungen an die Bundesregierung formuliert: Wer aussteigen will, der muss auch einsteigen: Durch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, Leitungs- und Speicherkapazität muss sichergestellt werden, dass auch nach dem Wegfall von Atom- und Kohleverstromung die Versorgungssicherheit sichergestellt ist. Dabei muss der Strom sowohl für die Unternehmen als auch für die Arbeitnehmenden weiterhin bezahlbar bleiben. Die IG BCE fordert einen Investitionsfonds des Bundes, um die notwendigen privaten Investitionen hin zu einer klimaneutralen Chemieindustrie zu unterstützen. Um die notwendigen Investitionen zeitnah umsetzen zu können, ist eine deutliche Verkürzung der Genehmigungszeiten zu realisieren. Die notwendigen Veränderungen gehen auch mit veränderten Qualifikationsanforderungen an die Arbeitnehmenden einher. Die IG BCE forder eine Unterstützung durch den Bund in Form von Beratung durch die Arbeitsagentur sowie eine Teilübernahme der entstehenden Kosten. red

Merck sei ein gutes Beispiel wie Transformation durch Gewerkschaft und Betriebsrat erfolgreich mitgestaltet werden kann. „National brauchen wir aber eine starke staatliche Unterstützung, damit der Prozess den Industriestandort Deutschland stärkt, neue zukunftsweisende Arbeitsplätze schafft und soziale Sicherheit und Gerechtigkeit gewährleistet“, so Glaser.

Karin Erhard, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG BCE, betonte die Notwendigkeit der aktiven Gestaltung des industriellen Transformationsprozesses durch alle Beteiligten: Sozialpartner, Betriebsräte und Politik. Insbesondere der Staat habe eine hohe Verantwortung, gute Rahmenbedingungen zu setzen. Dabei erwartet Erhard von der neuen Bundesregierung eine konsequente Politik im Sinne der Arbeitnehmer. Die Transformation gelinge nur, wenn sie mit und nicht gegen die Beschäftigen gestaltet werde. Dafür müssten die Rechte von Betriebs- und Aufsichtsräten gestärkt werden, etwa bei den Themen Qualifizierung, Nachhaltigkeit und Gesundheitsschutz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die IG BCE fordert, dass niemand transformationsbedingt den Arbeitsplatz verlieren dürfe. Es müsse zudem alles dafür getan werden, dass neue Arbeitsplätze in Deutschland und Europa geschaffen würden. Zur Finanzierung des klimaneutralen Umbaus der Industrie schlägt die IG BCE einen Transformationsfonds in Höhe von 120 Milliarden Euro vor.

Um dem wachsenden Fachkräftebedarf zu begegnen, setzt Erhard auch auf eine weiter steigende Frauenerwerbstätigkeit. Das passiere aber nicht von alleine, sondern die Unternehmen müssten ihre Hausaufgaben machen und attraktive Arbeitsbedingungen für Frauen und Familien schaffen.

Staat muss für Leitplanken sorgen

Sascha Held, Vorsitzender des Gemeinschafsbetriebsrats von Merck, verwies auf die gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten: „Dem Staat obliegt die Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen. Die Sozialpartner tragen die Verantwortung, gemeinsam die notwendigen Veränderungen in den Unternehmen anzugehen und die Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.“ Held: „Bei Merck gehen wir diesen gemeinsamen Weg seit mehreren Jahren. Zuletzt haben die Sozialpartner 2019 eine Standortvereinbarung abgeschlossen, die sowohl den Kollegen Sicherheit im Wandel gibt, als auch Investitionen in den Standort sicherstellen. red