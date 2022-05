Getränkedosen und Geld gestohlen

Alsbach-Hähnlein. Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt an der Neuen Bergstraße (B 3) in Alsbach-Hähnlein am frühen Montagmorgen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter gegen 2 Uhr die Tür des Marktes auf und betraten den Verkaufsraum. Dort angekommen entwendeten sie unter anderem Bargeld und diverse Getränkedosen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Telefon: 06151/969-0).

