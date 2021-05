Gesuchter Ganove auf Flughafen gefasst

Frankfurt. Ein international gesuchter mutmaßlicher Betrüger ist am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Der 44-jährige Mexikaner wurde seit März mit internationalem Haftbefehl vom Fürstentum Monaco gesucht und nach seiner Einreise aus Kanada gefasst, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Ziel seiner Reise sei Mexiko-Stadt gewesen. Die monegassischen Behörden ermitteln wegen des Verdachts des Betruges, der Fälschung und der Benutzung von Fälschungen. Der Beschuldigte soll in Monaco unter anderem einen Künstler um 16 500 Euro betrogen haben. Auch die Steuerbehörden des Fürstentums haben sechsstellige Forderungen an ihn. Der am Dienstag gefasste 44-Jährige befindet sich mittlerweile in Auslieferungshaft.

