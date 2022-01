Gesucht: Bensheims Sportler des Jahres

Die Wahl zu Bensheims Sportler des Jahres 2021 steht an. Die Wahl findet zum 25. Mal statt. Wegen des Corona-Virus mussten seit zwei Jahren einige sportliche Aktivitäten und Wettbewerbe eingeschränkt und abgesagt werden. Im vergangenen Jahr 2021 war es allerdings wieder möglich, mehr Sport zu treiben – gerade in Sportarten, bei denen es sich gut auf Abstand und Hygiene achten lässt.

Neun Sportler aus Bensheim haben es durch ihre Leistungen geschafft: Sie können zu Bensheims Sportler des Jahres 2021 gewählt werden. Die Leserinnen und Leser des Bergsträßer Anzeigers haben die Möglichkeit, über ihren Favoriten abzustimmen. Die Kandidaten werden im Lauf der nächsten Tage auch in der Zeitung ausführlich vorgestellt.

Ich möchte euch hier einen kurzen Überblick über die verschiedenen Sportarten geben, die bei der 25. Wahl vertreten sind. Da wäre zum einen der Radsport, der mit der Disziplin Mountainbiken vertreten ist. Ebenfalls schnell unterwegs, allerdings einige Meter höher, sind die Segelflieger, die in ihren Flugzeugen durch die Luft schweben. Leichtathletik ist ebenso vertreten wie Hockey, Golf und Tanzen. Außerdem findet sich noch ein Motorsportler in der Reihe der Nominierten. Als Vertreter einer ruhigen, aber nicht weniger spannenden Sportart geht ein Kandidat mit Skat ins Rennen. Das Kartenspiel wird mit drei Personen gespielt. Und zu guter Letzt ist auch der Moderne Fünfkampf vertreten. Dabei muss man sich in fünf Disziplinen behaupten: im Schießen mit der Pistole, dem Fechten mit einem Degen, Schwimmen, dem Springreiten, bei dem mit einem Pferd Hindernisse übersprungen werden, und Querfeldeinlauf. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

