Gespräch über Energiewende

Bensheim. „Konsequenter Klimaschutz – wie die Energiewende gelingt“, so lautet der Titel eines Gesprächs, das Sven Wingerter, SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis Bergstraße, mit Nina Scheer führen wird. Es findet am Dienstag, 24. August, 19.30 Uhr, im Hotel Felix (Dammstraße 46) in Bensheim statt. Interessierte sind vor Ort willkommen, können der Veranstaltung aber auch per Live-Stream beiwohnen.

Den Umstieg beschleunigen

Nina Scheer ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie setzt sich dafür ein, Rahmenbedingungen für sozial-ökologisches Wirtschaften zu schaffen, eine Kernaufgabe ist für sie der beschleunigte Umstieg auf erneuerbare Energien. Den Kohleausstieg bis 2030 sowie Treibhausgasneutralität bis spätestens 2040 hält sie für machbar und notwendig: als Schlüssel für Klimaschutz, aber auch, um die weltweite Abhängigkeit von fossilen Ressourcen und hiermit verbundenen Konflikten bis hin zu Kriegen sowie Verlust von Lebensgrundlagen zu überwinden.

Frau Scheer ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Hermann-Scheer-Stiftung und Mitglied des Vereins Eurosolar, der europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien. Sie gehört dem Committee of Chairpersons des Weltrats für Erneuerbare Energien (WCRE) an und ist Mitglied im Parlamentarischen Beirat Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). Für einen politischen Austausch zur Beschleunigung der Energiewende initiierte sie den Sozialdemokratischen Energiewende-Appell.

Soziale Frage nicht ausklammern

„Gute Arbeit, soziale Gerechtigkeit und eine gesunde Umwelt sind keine Gegensätze. Sie bedingen einander“, betont auch Bundestagskandidat Sven Wingerter: „Wir verstehen die Verbindung von Arbeit und Umwelt mit dem ökologischen Umbau der Wirtschaft als Industriepolitik.“ Für sei aber auch klar: „Die Menschen müssen sich den Klimaschutz auch leisten können, wenn sie mitziehen sollen. In unseren Klimaschutzkonzepten müssen die Antworten auf die damit verbundenen sozialen Fragen enthalten sein. Das ist aber machbar.“

Der SPD-Bundestagskandidat freut sich, mit einer Kollegin in spe, Nina Scheer, zu diskutieren, wie die Energiewende erfolgreich gelingen wird. Sie ist die Tochter von Hermann Scheer, einem sozialdemokratischen Vordenker des Umwelt- und Klimaschutzes. red