Gespräch mit Bischof Kohlgraf

Bergstraße. In der Online-Reihe „Die Pandemie und ich“ lässt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald gemeinsam mit der Katholischen Jugendzentrale Bergstraße und der Jugendseelsorge im Dekanat Bergstraße-Ost in unregelmäßigen Abständen Menschen zu Wort kommen, die einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben und ihre Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie gewähren. Heute (Freitag) wird der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf in Heppenheim im Marienhaus zu Gast sein, um sich mit Jan Turinski, dem Leiter des Bildungswerks, zu unterhalten. Das Gespräch kann ab 19 Uhr live auf Youtube verfolgt werden. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de