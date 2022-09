Am Samstag fand zum zwölften Mal der bundesweite Tag des Handwerks statt. Im Zentrum der Veranstaltung standen Betriebe und Handwerksorganisationen sowie der Branchen-Nachwuchs, der in diesem Jahr seine Ausbildung abschließt. Bei der Kreishandwerkerschaft Bergstraße erhielten am Standort Bensheim insgesamt 175 Azubis aus elf Gewerken ihren Gesellenbrief.

Rund 400 Gäste kamen auf das

...