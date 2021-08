Geschwindigkeitskontrollen in der Wormser Straße

Lampertheim. Um den Lärm für Anwohner in der Wormser Straße in der Nachtzeit erträglicher zu gestalten, wird die geltende Höchstgeschwindigkeit ab 22 Uhr auf 30 km/ h abgesenkt. Dieses Gebot haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend (04.08.) wiederholt kontrolliert.

Fünf Autofahrer wurden in der Zeit zwischen 22.25 und 23.25 Uhr mit Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 11 und 21 km/ h gemessen. Das Plus mit 21 km/h hat für einen 29 Jahren alten BMW-Fahrer aus Lampertheim 80 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg zur Folge. Ein gleichaltriger Lampertheimer muss bei der Geschwindigkeitsübertretung von 34 km/h mit zwei Punkten, 160 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem kassierte er eine Anzeige, weil er im Handschuhfach seines Ford eine geringe Menge Cannabis deponiert hatte.