Bensheim. Zum 17. Mal veranstaltet wird am Samstag (10.) die Benefiz-Geschenke-Auktion in Bensheim. Versteigert werden bis zu 250 Artikel. Beginn ist um 11 Uhr am Bürgerwehrbrunnen (Fußgängerzone).

Der Erlös dient der Durchführung eines Weihnachtsfestes für hilfsbedürftige und wohnungslose Menschen. hol/BILD: Showmaker Entertainment